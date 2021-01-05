Освобожденный из армянского плена военный: Нам не давали даже воду

"Будучи в плену, мы несколько дней просидели в помещении без окон и света. Армяне проявляли по отношению к нам бесчеловечную жестокость. Нам не давали даже воду"

"Будучи в плену, мы несколько дней просидели в помещении без окон и света. Армяне проявляли по отношению к нам бесчеловечную жестокость. Нам не давали даже воду".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центре анализа международных отношений заявил находившийся в армянском плену военнослужащий Гамидов Нахид Яшар оглу.

"Они перечисляли террористические акты, совершенные армянами в 1992-93 годах, и были горды за эти действия.

Еще раз выражаю благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за возвращение на родину", - сказал освобожденный из плена военнослужащий.