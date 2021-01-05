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Освобожденный из армянского плена военный: Нам не давали даже воду

Освобожденный из армянского плена военный: Нам не давали даже воду "Будучи в плену, мы несколько дней просидели в помещении без окон и света. Армяне проявляли по отношению к нам бесчеловечную жестокость. Нам не давали даже воду"
Карабах
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5 января 2021 г. 14:44
Освобожденный из армянского плена военный: Нам не давали даже воду
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"Будучи в плену, мы несколько дней просидели в помещении без окон и света. Армяне проявляли по отношению к нам бесчеловечную жестокость. Нам не давали даже воду".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центре анализа международных отношений заявил находившийся в армянском плену военнослужащий Гамидов Нахид Яшар оглу.

"Они перечисляли террористические акты, совершенные армянами в 1992-93 годах, и были горды за эти действия.

Еще раз выражаю благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за возвращение на родину", - сказал освобожденный из плена военнослужащий.

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Версия на английском языке Azerbaijani released captive: Armenians did not give us even water
Версия на азербайджанском языке Erməni əsirliyində olmuş azərbaycanlı: “Bizə heç su da vermirdilər”

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