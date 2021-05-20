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Останки шехида Отечественной войны везут в Баку

Останки шехида Отечественной войны везут в Баку Тебриз Ибрагимов родился 8 октября 1992 года в селе Чадырлы Сальянского района
Карабах
20 мая 2021 г. 09:46
Останки шехида Отечественной войны везут в Баку
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Останки шехида Отечественной войны, военнослужащего Ибрагимова Тебриза Исмаил оглу везут в Баку.

Как передает Центральнонизменное бюро Report, останки шехида, доставленные в отчий дом в селе Чадырлы Сальянского района, 19 мая были отправлены в Баку.

В церемонии прощания приняли участие официальные лица Сальянской районной исполнительной власти, родные шехида, военные и представители общественности.

Шехид Т.Ибрагимов будет похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

Тебриз Ибрагимов родился 8 октября 1992 года в селе Чадырлы Сальянского района. 27 сентября 2020 года он примкнул к боям за освобождение оккупированных Арменией территорий.

28 сентября Т.Ибрагимов в последний раз связался с семьей. Он пропал без вести в боях за гору Муров. Два дня назад его останки были обнаружены.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidinin cənazəsi Bakıya gətirilir

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