В Горанбое простились с шехидом Отечественной войны

Похоронен шехид Отечественной войны прапорщик Ихтияр Алиев.
Как сообщает западное бюро Report, шехида похоронили на кладбище села Горанлы.
Останки шехида Отечественной войны военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана прапорщика Ихтияра Алиева переданы семье.
Как сообщает западное бюро Report, в настоящее время в родном селе военнослужащего Горанлы Геранбойского района проходит церемония прощания.
В церемонии принимают участие родственники шехида, его сослуживцы, ветераны, представители общественности и местные жители. После церемонии прощания шехид будет похоронен на сельском кладбище Горанлы.
Прапорщик И.Алиев 1994 г.р. в ходе Отечественной войны участвовал в боях в составе разведывательного батальона. Последний раз семья связывалась с ним 6 октября прошлого года. Останки шехида были обнаружены вчера.