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В Горанбое простились с шехидом Отечественной войны

В Горанбое простились с шехидом Отечественной войны Похоронен шехид Отечественной войны прапорщик Ихтияр Алиев.
Карабах
14 октября 2021 г. 12:45
В Горанбое простились с шехидом Отечественной войны

Похоронен шехид Отечественной войны прапорщик Ихтияр Алиев.

Как сообщает западное бюро Report, шехида похоронили на кладбище села Горанлы.

12:35

Останки шехида Отечественной войны военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана прапорщика Ихтияра Алиева переданы семье.

Как сообщает западное бюро Report, в настоящее время в родном селе военнослужащего Горанлы Геранбойского района проходит церемония прощания.

В церемонии принимают участие родственники шехида, его сослуживцы, ветераны, представители общественности и местные жители. После церемонии прощания шехид будет похоронен на сельском кладбище Горанлы.

Прапорщик И.Алиев 1994 г.р. в ходе Отечественной войны участвовал в боях в составе разведывательного батальона. Последний раз семья связывалась с ним 6 октября прошлого года. Останки шехида были обнаружены вчера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidi Goranboyda dəfn edilib

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