Останки еще трех шехидов I Карабахской войны будут перезахоронены

Останки еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут перезахоронены.

Останки еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут перезахоронены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Все трое шехидов являются военнослужащими.

7 февраля останки шехида Мамедова Тарлана Фикрет оглу будут перезахоронены на Аллее шехидов в Евлахе, шехида Гулиева Мушфига Ибрагим оглу - на кладбище села Хоровлу Джебраильского района, а Тагиева Эльшана Губад оглу - на кладбище села Сейидсадыглы Сальянского района.