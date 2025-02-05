О нас

Останки еще трех шехидов I Карабахской войны будут перезахоронены

Останки еще трех шехидов I Карабахской войны будут перезахоронены Останки еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут перезахоронены.
Карабах
5 февраля 2025 г. 12:47
Останки еще трех шехидов I Карабахской войны будут перезахоронены

Останки еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут перезахоронены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Все трое шехидов являются военнослужащими.

7 февраля останки шехида Мамедова Тарлана Фикрет оглу будут перезахоронены на Аллее шехидов в Евлахе, шехида Гулиева Мушфига Ибрагим оглу - на кладбище села Хоровлу Джебраильского района, а Тагиева Эльшана Губад оглу - на кладбище села Сейидсадыглы Сальянского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsinin daha üç şəhidi dəfn olunacaq

Самое важное

Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi