Анар Гулиев: Концепции "умный город", "умное село" применены практически ко всему региону

О принципах восстановления разрушенных городов и сел рассказал участникам конференции в Шуше председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

О принципах восстановления разрушенных городов и сел рассказал участникам конференции в Шуше председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Как передает Report, по его словам, концепцией восстановления Зангилана является "город-парк".

"Приходится оценивать все традиции, как местной архитектуры, так и используемые традиционно в каждой местности материалы", - отметил он.

Как заявил глава Госкомитета по градостроительсву и архитектуре, концепции "умный город", "умное село" применены практически ко всему региону.

Сегодня в Шуше начала свою работу конференция, посвященная восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, разминированию, использованию потенциала урбанизации в постконфликтный период и возможностям международного сотрудничества. В ней принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.