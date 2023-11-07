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Президент и первая леди осмотрели Крепостные стены в Шуше и ее окрестности

Президент и первая леди осмотрели Крепостные стены в Шуше и ее окрестности 7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели в городе Шуша Крепостную стену и прилегающую к ней территорию.
Карабах
7 ноября 2023 г. 19:40
Президент и первая леди осмотрели Крепостные стены в Шуше и ее окрестности

7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели в городе Шуша Крепостную стену и прилегающую к ней территорию.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной работе.

Было сообщено, что Шуша была основана в 1752 году Карабахским ханом Панахали ханом, в честь которого город в первое время называли также и Панахабадом. В последующий период город именовали просто Гала (Крепость). Позже народ стал называть крепость Шушинской крепостью, а позднее стали называть просто Шуша. У Шушинской крепости было три основных ворот: Гянджинские, Иреванские и Агогланские. Названия всех трех ворот часто упоминаются в исторических источниках, они также указаны во всех генеральных планах города Шуша, составленных в XIX веке. Сразу после освобождения города от оккупации в исторической Шушинской крепости были проведены реставрационные работы. На крепости восстановлена надпись "Шуша".

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev views Shusha Fortress walls and surrounding area
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev və birinci xanım Şuşa şəhərində Qala divarına və ətraf əraziyə baxış keçiriblər

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