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Осадченко: Пашинян под сильным давлением со стороны реваншистских кругов Армении

Осадченко: Пашинян под сильным давлением со стороны реваншистских кругов Армении На премьер- министра Армении Никола Пашиняна оказывается очень сильное давление реваншистскими кругами в Армении.
Карабах
18 октября 2022 г. 14:41
Осадченко: Пашинян под сильным давлением со стороны реваншистских кругов Армении

На премьер-министра Армении Никола Пашиняна оказывается очень сильное давление реваншистскими кругами Армении.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Украинского Конгресса Азербайджана, Ветеран Первой Карабахской войны Юрий Осадченко в интервью Гамиду Гамидову в передаче "Поговорим?".

"60-70% населения Армении готово будет принять подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Но существует давление международной армянской диаспоры, в основном Марселя, Лос-Анджелеса и Бейрута",- добавил он.

Он предположил, что во время последних визитов Пашиняна во Францию и США, диаспора оказывала сильное давление на премьер-министра, чтобы Армения ни в коем случае не подписывала мирный договор. "Армянская диаспора обнадеживает Пашиняна, что "все будет хорошо",- сказал он.

Ю.Осадчий также поделился воспоминаниями об украинцах, воевавших в Азербайджане в Первую Карабахскую войну.

"В военно-воздушных силах Азербайджана в основном воевали именно летчики из Украины. В артиллерии, в которой я сам служил, первым командующим, как его называли "отец азербайджанской артиллерии", был полковник В.Нечипоренко. С 1993 года по начало 2000-х годов начальником оперативного правления служил генерал Васяк Александр Петрович",- отметил ветеран войны.

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