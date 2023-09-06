Орхан Амашов: Армения и сепаратистский режим в Ханкенди политизируют продовольственный вопрос

Сепаратистский режим, базирующий в Ханкенди, политизирует продовольственный вопрос.

Поддерживаемый Арменией сепаратистский режим в Ханкенди политизирует продовольственный вопрос. Между тем все обвинения в адрес Азербайджана в "блокаде" Карабахского региона совершенно несостоятельны.

Как передает Report, об этом в интервью ББС заявил журналист Caliber.az Орхан Амашов.

Он отметил, что Азербайджанское общество Красного Полумесяца пытается довезти для армян, проживающих в Карабахе, 40 тонн муки. "Однако данный груз до сих пор застрял на дороге и все еще ожидает получения доступа на территорию, контролируемую российским миротворческим контингентом", - сказал О. Амашов.

Журналист подчеркнул, что из всего того, что можно увидеть в социальных сетях [фото и видео] совершенно ясно, что в Карабахе есть армяне, которые наслаждаются жизнью и живут в большом достатке, не испытывая никаких лишений.

"Но, конечно, есть и другие, которые живут не в самых лучших условиях, но это все можно исправить. Для решения этой проблемы Азербайджан неоднократно предлагал использовать дорогу Агдам-Ханкенди", - добавил он.

Политический обозреватель также подчеркнул, что Лачынская дорогая на данный момент открыта и работает в ограниченном режиме для передачи нуждающимся медицинской помощи и для доставки медикаментов.

"Мы должны понимать, почему Лачынская дорога не подходит для перевозки больших грузов. Потому что существует огромный риск для безопасности", - сказал О.Амашов.

В ходе интервью эксперт напомнил, что 15 июня произошел инцидент со стрельбой, а в начале июля армяне Карабаха пытались использовать автомобили, принадлежащие Международному комитету Красного Креста (МККК) для несанкционированного провоза товаров в Карабах.

"15 июля была достигнута договоренность о том, что в соответствии с принципом взаимодополняемости должны действовать и Лачынская дорога, и дорога Агдам-Ханкенди", - отметил он, добавив, что затем армянская сторона отказалась от этого.

Амашов также затронул вопрос установления Азербайджаном ППП "Лачын". По его словам, основной причиной того, что Азербайджан установил погранично-пропускной пункт было незаконное использование Лачынской дороги.

"До того момента Лачынская дорога использовалась армянами для переправки боеприпасов и оружия", - объяснил он.

Другим собеседником ББС был ведущий юрист и эксперт в области международного права, советник юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксон.

Он отметил, что правительство Азербайджана поручило ему ознакомиться с антиазербайджанским докладом экс-прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо и выдвинутыми в нем обвинениями в отношении Азербайджана. Изучив дело на основании законодательства и всех общедоступных фактов, он пришел к выводу, что обвинения Морено о якобы совершении "геноцида" в отношении армянского населения Карабаха несостоятельны и не имеют никаких доказательств.

"Это не может приравниваться к геноциду, потому что мистер Окампо не привел никаких доказательств этого", - сказал он, отметив, что правительство Азербайджана предлагает продовольствие населению Карабаха по Агдамской дороге – маршруту, который подтвержден для использования МККК и ЕС. И в том случае, когда продукты явно доступны, трудно совместить это с намерением "уничтожить" армян Карабаха", - сказал юрист.

Диксон отметил, что продовольствие по Агдамской дороге доставляется независимыми организациями, такими как МККК и Красный Полумесяц. В свою очередь, когда Красный Полумесяц доставил продовольствие по этому маршруту, армяне Карабаха не пропустили его. Агдамская дорога может быть использована международными организациями, как и Лачынская дорога.

"Итак, моя точка зрения заключается в том, что это важные факты, которые серьезный юрист должен принять во внимание прежде, чем выдвигать обвинение в том, что существует намерение физически уничтожить гражданское население. Это очень серьезное обвинение, и вы не можете это делать, когда есть доступные маршруты доставки продовольствия, это противоречие", - заявил он.