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Опубликовано видео центра, занимавшегося модификацией военной техники в Ханкенди

Опубликовано видео центра, занимавшегося модификацией военной техники в Ханкенди Распространились видеокадры, на которых запечатлена деятельность военно-производственного центра в Ханкенди, в котором последние 30 лет Армения занималась модификацией военной техники и беспилотников.
Карабах
20 ноября 2023 г. 20:45
Опубликовано видео центра, занимавшегося модификацией военной техники в Ханкенди

Распространились видеокадры, на которых запечатлена деятельность военно-производственного центра в Ханкенди, в котором последние 30 лет Армения занималась модификацией военной техники и беспилотников.

Как сообщает Report, о новых фактах, выявленных после антитеррористических мероприятий, связанных с незаконной военной деятельностью Армении в Карабахском регионе и очередными военными преступными планами, было сообщено на совместном брифинге Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

Было отмечено, что в результате проведенных работ на наших территориях были обнаружены военная техника, вооружение и боеприпасы различного калибра, большая часть которых была размещена на объектах гражданской инфраструктуры.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоXankəndidə hərbi texnikanın modifikasiyası ilə məşğul olan hərbi istehsalat mərkəzinin videosu yayılıb

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