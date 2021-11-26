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Опубликован текст совместного заявления Путина, Алиева и Пашиняна

Опубликован текст совместного заявления Путина, Алиева и Пашиняна Опубликован текст совместного заявления Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам переговоров в Сочи.
Карабах
26 ноября 2021 г. 21:23
Опубликован текст совместного заявления Путина, Алиева и Пашиняна

Опубликован текст совместного заявления Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам переговоров в Сочи.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"Мы, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и Президент Российской Федерации Владимир Путин, встретились 26 ноября 2021 года в г.Сочи и обсудили ход реализации Заявления от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также Заявления от 11 января 2021 года о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе.

Подтвердили приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа. Договорились активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач, вытекающих из заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

Отметили важный вклад Российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

Условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон.

Высоко оценили деятельность учрежденной в соответствии с Заявлением от 11 января 2021 г. Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. Подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона.

Российская Федерация будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе", - говорится в заявлении.

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