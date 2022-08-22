Военные операции гарантируют вывод незаконных армянских формирований из Азербайджана

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос общественного мнения о военной операции, проведенной Азербайджаном в августе этого года против незаконных армянских вооруженных формирований на своей территории, ее военно-политическом характере и уровне ин

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос общественного мнения о военной операции, проведенной Азербайджаном в августе этого года против незаконных армянских вооруженных формирований на своей территории и об уровне информированности об этом населения.

Как сообщает Report, опрос охватил 384 респондентов из Бакинского, Абшерон-Хызынского, Горно-Ширванского, Гянджа-Дашкесанского, Газах-Товузского, Лянкяран-Астаринского, Губа-Хачмазского, Шеки-Загатальского, Карабахского, Центрально-Аранского, Миль-Муганского, Ширван-Сальянского экономических районов.

Согласно результатам опроса, абсолютное большинство респондентов осведомлены о военной операции Азербайджана против незаконных армянских вооруженных формирований.

64,6% из них заявили, что узнали об этом по телевидению. Среди источников информации социальные сети занимают второе место с показателем 43,5%. Почти каждый четвертый респондент (27,9%) указал, что получил информацию об этом с веб-сайтов. 9,9% респондентов узнали о военной операции от ближайшего окружения. 7 % опрошенных заявили, что услышали о начале операций по радио.

Почти половина опрошенных считает, что военные операции против незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе гарантируют их вывод с территории Азербайджана.

17,2% респондентов характеризуют военные операции, как показатель наличия на территории Азербайджана только одной национальной армии. 13,3% опрошенных полагают, что Азербайджан военными операциями принудил Армению к миру.

Примерно столько же респондентов (9,1%) оценили проведенную операцию как меру против попыток армян провести новую линию соприкосновения в Карабахе, 9,6% опрошенных расценили ее как начало новой войны. 22,4% респондентов связывают операцию с другими военно-политическими факторами. 15,9% респондентов затруднились ответить на вопрос.



Согласно результатам опроса, респонденты высказались за продолжение Азербайджаном военных операций, если Армения не выполнит условия Трехстороннего заявления от 10 ноября. Абсолютное большинство респондентов - 80,5% - считают, что Азербайджан вынужден продолжить военные операции. 84,1% респондентов поддержали продолжение этих операций, полагая, что военные операции остаются основным способом вывода армянских террористов из Карабаха.



6,8% опрошенных выступили против продолжения операций, объяснив свою позицию тем, что не хотят потерь. 12,8% респондентов затруднились ответить на вопрос.