Представительство ООН поддерживает усилия Азербайджана по борьбе с минами

Представительство ООН в Азербайджане привержено поддержке усилий Азербайджана по борьбе с минами.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева написала в Twitter.

"Меня глубоко опечалило известие о взрыве мины в Тертере, в результате которого трагически погибли 3 человека. Мои мысли рядом с их родными и близкими. Представительство ООН в Азербайджане привержено поддержке усилий Азербайджана по борьбе с минами для предотвращения подобных событий в будущем", - говорится в публикации в Twitter резидента-координатора ООН.