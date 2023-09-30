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ООН: Случаев жестокого обращения с покидающими Карабах армянскими жителями не зафиксировано

ООН: Случаев жестокого обращения с покидающими Карабах армянскими жителями не зафиксировано Организация Объединенных Наций (ООН) не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими по собственному желанию эти территории и переезжающими в Армению.
Карабах
30 сентября 2023 г. 11:00
ООН: Случаев жестокого обращения с покидающими Карабах армянскими жителями не зафиксировано

Организация Объединенных Наций (ООН) не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими по собственному желанию эти территории и переезжающими в Армению.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани, выступая онлайн на еженедельной пресс-конференции Женевского офиса ООН.

"Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах - сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано", - сказала она.

По ее словам, менее чем за неделю более 88 700 человек покинули Карабах и добрались до Армении.

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Версия на английском языке UN refugee agency says it has no reports of mistreatment of Armenians fleeing Karabakh
Версия на азербайджанском языке BMT: "Qarabağı tərk edən erməni sakinlərə qarşı pis rəftar halları qeydə alınmayıb"

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