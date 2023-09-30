ООН: Случаев жестокого обращения с покидающими Карабах армянскими жителями не зафиксировано

Организация Объединенных Наций (ООН) не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими по собственному желанию эти территории и переезжающими в Армению.

Организация Объединенных Наций (ООН) не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими по собственному желанию эти территории и переезжающими в Армению.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани, выступая онлайн на еженедельной пресс-конференции Женевского офиса ООН.

"Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах - сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано", - сказала она.

По ее словам, менее чем за неделю более 88 700 человек покинули Карабах и добрались до Армении.