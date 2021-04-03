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ООН помогает разминировать освобожденные от оккупации территории Азербайджана

ООН помогает разминировать освобожденные от оккупации территории Азербайджана Сотрудники ПРООН предоставят Азербайджану техническую поддержку, необходимое оборудование
Карабах
3 апреля 2021 г. 10:13
ООН помогает разминировать освобожденные от оккупации территории Азербайджана

900 противопехотных мин, 400 импровизированных взрывных устройств и 71 тысячу других взрывоопасных объектов удалось обезвредить в 2020 году сотрудникам Службы ООН по вопросам разминирования (UNMAS). Как сообщает Report, такие данные приводятся в ее ежегодном докладе, опубликованном в преддверии Международного дня просвещения по вопросам минной опасности, который отмечается 4 апреля.

По данным доклада, сотрудники ООН также оказали поддержку 3 тысячам пострадавших, провели образовательные занятия для 1,7 миллиона человек, проживающих в районах, где существует минная опасность.

В марте Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Программа развития ООН (ПРООН) подписали соглашение о сотрудничестве с целью очистить от мин зону нагорно-карабахского конфликта.

ПРООН и Центральный фонд ООН реагирования на чрезвычайные ситуации выделят на это 1 миллион долларов CША. Сотрудники ПРООН предоставят Азербайджану техническую поддержку, необходимое оборудование, помогут подготовить команды саперов, а также отстроить инфраструктуру, которая была разрушена в результате конфликта.

За последние 20 лет Агентство Азербайджана по разминированию и ПРООН совместными усилиями ликвидировали более 800 тысяч мин и других взрывоопасных объектов.

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Версия на английском языке UN helping to demine Azerbaijani lands liberated from occupation

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