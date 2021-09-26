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ООН поддерживает азербайджано-армянский диалог

ООН поддерживает азербайджано-армянский диалог Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудили ситуацию на армяно-азербаджанской границе.
Карабах
26 сентября 2021 г. 04:19
ООН поддерживает азербайджано-армянский диалог

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудили ситуацию на армяно-азербаджанской границе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном офисом Гутерриша.

"Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество Армении и Азербайджана, а также ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы и усилия по продвижения регионального сотрудничества и устойчивого мира, - отмечается в сообщении. - Генеральный секретарь указал на поддержку со стороны ООН продолжающегося диалога и миротворческим усилиям, а также работы организаций ООН в регионе".

Ранее на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая с ноября 2020 года встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

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