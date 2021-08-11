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ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ

ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ "У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения".
Карабах
11 августа 2021 г. 23:03
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
Стефан Дюжаррик

"У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения".

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции, в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.

Вусала Аббасова

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