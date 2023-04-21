Онник Крикорян: Разрешение азербайджано-армянской ситуации требует более сбалансированного подхода

Разрешение конфликта вокруг Карабаха и более широкого армяно‑азербайджанского конфликта требует тонкого сбалансированного подхода между различными заинтересованными сторонами с акцентом на содействие миру, стабильности и безопасности в регионе.

Достижение армяно‑азербайджанского мирного соглашения требует тонкого сбалансированного подхода между различными заинтересованными сторонами с акцентом на содействие миру, стабильности и безопасности в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в статье журналиста из Великобритании Онника Крикоряна, опубликованной в журнале Baku Dialogues Университета АДА.

По мнению автора, конкуренция между вовлеченными в процесс сторонами, стремящимися содействовать достижению окончательного мирного договора между двумя странами, может подорвать тот прогресс, который был достигнут на сегодняшний день. Однако, независимо от этого соперничества, следует помнить, что любое мирное соглашение будет подписано лидерами Армении и Азербайджана - и никем другим.

Но и здесь ситуация неясна."Несмотря на решительную победу Азербайджана над Арменией во Второй карабахской войне, окончательный мирный договор не достигнут почти два с половиной года после того, как 10 ноября 2020 года было объявлено о трехстороннем заявлении Армении, Азербайджана и России о прекращении огня",- считает Крикорян.

Автор статьи подчеркивает, что кульминационным моментом по нормализации отношений между двумя сторонами стал Пражский саммит, где все стороны подчеркивали необходимость "ускорения" переговорного процесса.

О.Крикорян также затронул тот факт, что после войны 2020 года трудно представить, что этнические армяне Карабаха могут быть самодостаточными: "До 2020 года армянское население здесь всегда зависело от Еревана. Однако в этих новых условиях оно будет полагаться на поддержание хороших отношений с Баку". Все энергетические и природные ресурсы, в том числе водные, связаны с территорией, которая теперь снова находится под контролем Азербайджана. Это делает неизбежной необходимость диалога карабахских армян с Баку.

"Пашинян также заявил по общественному телевидению, что он обсуждал этот вопрос с армянами Карабаха, и что они тоже пришли к выводу, что "карабахско‑азербайджанский диалог" - это правильный курс",- подчеркивает журналист.

Однако Пашинян также заявил, что необходимо развернуть международную мониторинговую миссию на фоне растущего недовольства Еревана Москвой и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за "неадекватную" по мнению армянских властей реакцию на Карабахскую войну 2020 года.

"Вероятно, это только придало смелости Западу. Хотя Армения традиционно полагалась на Россию в вопросах своей экономической и военной безопасности, Пашинян старался проводить тонкую грань между Западом и Москвой после своего прихода к власти в 2018 году. Отказавшись от предложения развернуть мониторинговую группу ОДКБ в пользу невооруженной гражданской миссии ЕС, Пашинян теперь явно дистанцирует Армению от России",- считает автор.

Журналист особо подчеркнул, что существует также проблема Ирана. Достаточно очевидно, что отношения с Ираном всегда были важны для Армении, и недавние трения между Баку и Тегераном определенно придали смелости армянским националистам и, возможно, правительству Армении тоже.

"Пока неясно, в какой степени на Армению могут повлиять ее торговые и другие отношения с Ираном, учитывая, что это также потенциально противоречит улучшению отношений с Западом. Тем не менее ни ЕС, ни США не желают и не в состоянии предоставить Еревану твердые гарантии безопасности", - полагает О.Крикорян.

Логически маловероятно, что тупиковая ситуация в отношениях между двумя странами не разрешится до конца 2023 года. Это связано и с оговоренным сроком вывода российского миротворческого контингента в 2025 году, и с парламентскими выборами в Армении в 2026.

Затягивание разрешения ситуации может иметь катастрофические последствия, и не только для Армении, но и для армянского населения Карабаха, считает О.Крикорян, здесь время вовсе не на стороне армян.

Несмотря на то, что большинство наблюдателей рассматривают урегулирование только через призму региональных и других международных игроков, следует помнить, что, в конце концов, все сводится к тому, что достижение мира зависит непосредственно от сторон - Армении и Азербайджана, подытожил автор.