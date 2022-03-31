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Омер Ташлы: ICIC окажет поддержку возвращающимся на освобожденные земли

Омер Ташлы: ICIC окажет поддержку возвращающимся на освобожденные земли Исламского Комитета Международного Полумесяца (ICIC) при Организации исламского сотрудничества готова оказать поддержку для возвращения в свои дома вынужденных переселенцев на освобожденные территории.
Карабах
31 марта 2022 г. 16:11
Омер Ташлы: ICIC окажет поддержку возвращающимся на освобожденные земли

Исламский Комитет Международного Полумесяца (ICIC) при Организации исламского сотрудничества готов оказать поддержку для возвращения в свои дома на освобожденных территориях вынужденных переселенцев.

Как передает Report, об этом заявил журналистам представитель ICIC Омер Ташлы.

«Это подъемные, вроде помощи, которая оказывается обычно переселенцам на новом месте. Например, для покупки коровы, семян, сельхозтехники, в строительстве коровника. И,таким образом, ICIC сможет принять посильное участие в этом благом деле», - заявил Ташлы.

Он отметил, что счастлив находиться в Агдаме, на освобожденных тюркских землях. «В то же время очень печально видеть все, что сотворено здесь, это выходит за пределы понятия человечности», - отметил он. По его словам, следует привозить сюда всех, чтобы продемонстрировать жестокость и беды, которые несут с собой войны и оккупация.

Армения не имела столько населения, чтобы заселять оккупированные территории Азербайджана, которые страна освободила в 2020 году. Поэтому сам факт оккупации не имел никакого смысла, это просто бездумное уничтожение 100-тысячного города, заявил Ташлы.

По его словам, то, что было сделано во время оккупации, — это попытка полного уничтожения человеческой культуры.

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