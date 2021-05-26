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Омбудсмен проинформирует международные организации о нарушении Арменией режима прекращения огня

Омбудсмен проинформирует международные организации о нарушении Арменией режима прекращения огня «С 24 по 26 мая ВС Армении обстреляли позиции ВС Азербайджанской Республики в Кельбаджарском и Гедабекском районах со стороны Гегаркуникской области Армении. В то же время ВС Армении открыли огонь из автоматического оружия в направлении азербайджанского г
Карабах
26 мая 2021 г. 22:17
Омбудсмен проинформирует международные организации о нарушении Арменией режима прекращения огня
Сабина Алиева

«С 24 по 26 мая ВС Армении обстреляли позиции ВС Азербайджанской Республики в Кельбаджарском и Гедабекском районах со стороны Гегаркуникской области Армении. В то же время ВС Армении открыли огонь из автоматического оружия в направлении азербайджанского города Шуша.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Аппарата омбудсмена.

«Мы осуждаем любые попытки военно-политического руководства Армении создать новые очаги конфликта и угрожать правам человека в регионе, нарушая режим прекращения огня. Мы следим за ситуацией и будем информировать международные организации через отчеты, на основе полученной информации», - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın atəşkəsi pozması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatları məlumatlandıracaq

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