Омбудсмен проинформирует международные организации о нарушении Арменией режима прекращения огня

«С 24 по 26 мая ВС Армении обстреляли позиции ВС Азербайджанской Республики в Кельбаджарском и Гедабекском районах со стороны Гегаркуникской области Армении. В то же время ВС Армении открыли огонь из автоматического оружия в направлении азербайджанского г

«С 24 по 26 мая ВС Армении обстреляли позиции ВС Азербайджанской Республики в Кельбаджарском и Гедабекском районах со стороны Гегаркуникской области Армении. В то же время ВС Армении открыли огонь из автоматического оружия в направлении азербайджанского города Шуша.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Аппарата омбудсмена.

«Мы осуждаем любые попытки военно-политического руководства Армении создать новые очаги конфликта и угрожать правам человека в регионе, нарушая режим прекращения огня. Мы следим за ситуацией и будем информировать международные организации через отчеты, на основе полученной информации», - говорится в заявлении.