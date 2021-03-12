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Омбудсмен призвала международные организации оказать давление на Армению

Омбудсмен призвала международные организации оказать давление на Армению Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с минными полями на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Карабах
12 марта 2021 г. 20:12
Омбудсмен призвала международные организации оказать давление на Армению

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с минными полями на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Report представляет текст заявления:

"Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики, выражаю серьезную обеспокоенность в связи с необозначенными заминированными территориями, представляющими угрозу жизни, здоровью и безопасности людей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. 44-дневная война между Арменией и Азербайджаном завершилась 10 ноября 2020 года в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным между Арменией, Азербайджаном и Россией. В соответствии с международным правом были освобождены территории Азербайджана, которые находились под оккупацией около 30 лет.

Тем не менее, наряду с полным разрушением освобожденных городов и сел армянскими вооруженными силами, территории были заминированы без обозначений. За время оккупации на этих территориях было зарыто более ста тысяч мин, и Армения до сих пор отказывается предоставить карту этих минных полей. С момента окончания войны до сегодняшнего дня из-за этих мин погибли 10 мирных жителей, 11 получили ранения.

Армения нарушила принцип международного гуманитарного права, применив против военных объектов на всех оккупированных территориях наряду с противотранспортными минами противопехотные мины, и отказывается предоставлять Азербайджану карты заминированных территорий.

Согласно I Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям 1949 г., применение оружия, не различающего цель, запрещено. Армения должна безоговорочно предоставить Азербайджану карты заминированных территорий для обеспечения охраны жизни и здоровья людей. Во имя защиты жизни и здоровья невинных людей и прекращения нарушений прав человека я призываю все соответствующие международные организации принять срочные меры в рамках своих мандатов".

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Версия на английском языке Ombudsman urges international organizations to put pressure on Armenia
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın minaladığı ərazilərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlara çağırış edib

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