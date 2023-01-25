Омбудсмен: Препятствий для перевозки гуманитарных грузов по дороге Лачын-Ханкенди нет

Участники акции никогда не создавали и не создают препятствий для перевозки гуманитарных грузов по дороге Лачын-Ханкенди. Десятки автомобилей беспрепятственно движутся в обоих направлениях по дороге, открытой для гуманитарных целей.

Участники акции никогда не создавали и не создают препятствий для перевозки гуманитарных грузов по дороге Лачын-Ханкенди. Десятки автомобилей беспрепятственно движутся в обоих направлениях по дороге, открытой для гуманитарных целей.

Как сообщает Report, об этом говорится в очередном обращении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой к международным правозащитным организациям в связи с военными и экологическими преступлениями, совершенными Арменией против Азербайджана.

В обращении, сделанном в связи с необоснованными претензиями омбудсмена Армении в опубликованном на днях заявлении, говорится, что мирная акция, проводимая на дороге Лачын-Ханкенди представителями институтов гражданского общества, действующих в Азербайджане, и общественными активистами, придающими большое значение охране окружающей среды, связана именно с незаконной эксплуатацией, разграблением природных ресурсов страны со стороны Армении, и направлена на предотвращение серьезного загрязнения окружающей среды, вызванного этими видами деятельности.