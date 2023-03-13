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Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли

Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила доклад о результатах независимого расследования, проведенного в местах массовых захоронений, обнаруженных в селе Эдилли Ходжавендского района.
Карабах
13 марта 2023 г. 17:10
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила доклад о результатах независимого расследования, проведенного в местах массовых захоронений, обнаруженных в селе Эдилли Ходжавендского района.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Известно, что во время Первой Карабахской войны (1988-1994) были совершены многочисленные военные преступления и преступления против человечности в отношении азербайджанцев, взятых в заложники Арменией.

В рамках миссии омбудсмена по установлению фактов специализированная группа, состоящая из сотрудников аппарата омбудсмена, провела независимое расследование на местах массовых захоронений в селе Эдилли и подготовила отчет, содержащий неопровержимые факты, собранные в ходе мониторинга.

В докладе собраны факты о принятии международно-правовых мер по привлечению к правосудию лиц, представленных в военно-политическом руководстве Армении, виновных в совершении многочисленных тяжких преступлений против азербайджанцев на почве этнической ненависти.

В тексте доклада содержится призыв к международным организациям проявить твердую позицию для принятия срочных мер.

Доклад адресован международным организациям, омбудсменам зарубежных стран, а также другим международным организациям, занимающимся защитой прав человека.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Edillidə aşkarlanan kütləvi məzarlıqlarda aparılmış araşdırmalarla bağlı hesabat hazırlayıb

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