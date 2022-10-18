Омбудсмен: Пакистан всегда поддерживал Азербайджан

В ходе Второй Карабахской войны Пакистан составлял отчеты, в которых фиксировал нарушения прав человека.

В ходе Второй Карабахской войны Пакистан составлял отчеты, в которых фиксировал нарушения прав человека.

Как сообщает Report, об этом Федеральный Омбудсмен Пакистана Ежаз Ахмад Куреши заявил журналистам.

"В ходе Второй карабахской войны Пакистан поддерживал Азербайджан и продолжит поддерживать. Мы помогаем и дипломатическими усилиями, также мы составляли отчеты по вопросам нарушения прав человека в ходе той войны", - заявил Куреши.

По его словам, состоявшееся сегодня в Баку заседание Азиатской ассоциации омбудсменов поможет поделиться опытом и запланировать совместную деятельность на будущее.