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Омбудсмен: Пакистан всегда поддерживал Азербайджан

Омбудсмен: Пакистан всегда поддерживал Азербайджан В ходе Второй Карабахской войны Пакистан составлял отчеты, в которых фиксировал нарушения прав человека.
Карабах
18 октября 2022 г. 11:25
Омбудсмен: Пакистан всегда поддерживал Азербайджан

В ходе Второй Карабахской войны Пакистан составлял отчеты, в которых фиксировал нарушения прав человека.

Как сообщает Report, об этом Федеральный Омбудсмен Пакистана Ежаз Ахмад Куреши заявил журналистам.

"В ходе Второй карабахской войны Пакистан поддерживал Азербайджан и продолжит поддерживать. Мы помогаем и дипломатическими усилиями, также мы составляли отчеты по вопросам нарушения прав человека в ходе той войны", - заявил Куреши.

По его словам, состоявшееся сегодня в Баку заседание Азиатской ассоциации омбудсменов поможет поделиться опытом и запланировать совместную деятельность на будущее.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: “Pakistan hər zaman Azərbaycanı dəstəkləyib”
Версия на английском языке Ombudsman: Pakistan always supported Azerbaijan

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