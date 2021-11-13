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Омбудсмен осудила нападение армянского террориста на военных близ Шуши

Омбудсмен осудила нападение армянского террориста на военных близ Шуши Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана прокомментировала инцидент, связанный с армянским террористом, бросившим гранату в азербайджанских и российских военных близ Шуши.
Карабах
13 ноября 2021 г. 11:44
Омбудсмен осудила нападение армянского террориста на военных близ Шуши

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана осудила инцидент, связанный с армянским террористом, бросившим гранату в азербайджанских и российских военных на блокпосту близ Шуши.

Как сообщает Report, на своей официальной странице в Twitter омбудсмен жестко осудила этот теракт.

"Это серьезная угроза процессу установления мира в регионе", - говорится в публикации омбудсмена.

Сегодня примерно в 7 часов утра армянский террорист бросил гранату РГД-5 в азербайджанских и российских военных у города Шуши на блокпосту Дашалты. Видео инцидента распространил telegram-канал Caliber.

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Версия на английском языке Ombudsperson condemns Armenian grenade attack on Azerbaijani soldiers in Shusha
Версия на азербайджанском языке Ombudsman erməni terrorçunun Şuşada Azərbaycan hərbçilərinə qumbara atmasını pisləyib

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