Омбудсмен осудила нападение армянского террориста на военных близ Шуши

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана прокомментировала инцидент, связанный с армянским террористом, бросившим гранату в азербайджанских и российских военных близ Шуши.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана осудила инцидент, связанный с армянским террористом, бросившим гранату в азербайджанских и российских военных на блокпосту близ Шуши.

Как сообщает Report, на своей официальной странице в Twitter омбудсмен жестко осудила этот теракт.

"Это серьезная угроза процессу установления мира в регионе", - говорится в публикации омбудсмена.

Сегодня примерно в 7 часов утра армянский террорист бросил гранату РГД-5 в азербайджанских и российских военных у города Шуши на блокпосту Дашалты. Видео инцидента распространил telegram-канал Caliber.