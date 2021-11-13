Омбудсмен осудила нападение армянского террориста на военных близ Шуши

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана осудила инцидент, связанный с армянским террористом, бросившим гранату в азербайджанских и российских военных на блокпосту близ Шуши.
Как сообщает Report, на своей официальной странице в Twitter омбудсмен жестко осудила этот теракт.
"Это серьезная угроза процессу установления мира в регионе", - говорится в публикации омбудсмена.
Сегодня примерно в 7 часов утра армянский террорист бросил гранату РГД-5 в азербайджанских и российских военных у города Шуши на блокпосту Дашалты. Видео инцидента распространил telegram-канал Caliber.