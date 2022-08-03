Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с терактом Армении

Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с очередным терактом Армении, повлекшим человеческие жертвы.

Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с очередным терактом Армении, повлекшим человеческие жертвы.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

"3 августа 2022 года члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации, грубо нарушили положения Заявления от 10 ноября 2020 года и совершили диверсионно-террористический акт против частей Азербайджанской Армии. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.

В то же время незаконные армянские вооруженные формирования пытались захватить высоты, расположенные в горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и установить там новые боевые позиции.

С момента подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и по сегодняшний день Армения, постоянно совершая террористические провокации, ведет к гибели невинных людей, к повторному обострению конфликта.

В то время как на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются восстановительно-строительные работы, направленные на обеспечение мира и безопасности в регионе, нас крайне беспокоят подобные действия армянской стороны, создающие серьезную угрозу миростроительному процессу.

Очередным террористическим актом, совершенным незаконными армянскими вооруженными силами, Армения в очередной раз демонстрирует, что грубо нарушает трехстороннее соглашение, в то же время подрывает мир и стабильность в регионе, не желает нормализации отношений между двумя государствами, не уважает нормы и принципы международного права.

Обращаясь к международным организациям, осуществляющим деятельность в области защиты прав человека, осуждаем продолжающиеся террористические провокационные действия Армении, повлекшие гибель невинных людей и представляющие серьезную угрозу обеспечению мира в регионе, и призываем принять меры правового воздействия на Армению для прекращения таких преступных действий и выполнения обязательств, вытекающих из международного права".