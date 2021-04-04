Омбудсмен обратилась в международные организации из-за армян

ООН объявила 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

ООН объявила 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Государства мира продолжают сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими соответствующими организациями с целью развитии навыков разминирования в странах, где мины и взрывоопасные остатки снарядов представляют серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского населения.

Как передает Report, Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева подготовила видеоролик по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

В заявлении отмечается, что несмотря на неоднократные призывы к Армении предоставить карты заминированных территорий, эта страна не проявила никакого желания к сотрудничеству в этой области. В результате взрывов мин на освобожденных землях уже погибли 20 граждан Азербайджана, в том числе 12 мирных жителей, 85 человек, в том числе 17 мирных жителей, получили тяжелые ранения. Мины закопаны преимущественно в жилых районах, возле рек, дорожных переходов и кладбищ, что в свою очередь, является грубым нарушением Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола I: «Мы все еще ждем, что Армения безоговорочно выполнит свои обязательства по разминированию и будет содействовать налаживанию прочного мира в регионе и уважению прав человека.

"Подтверждая нашу озабоченность в связи с немаркированными минами и их потенциальной угрозой для человеческой жизни, мы призываем все соответствующие международные организации осудить Армению за отказ от предоставления карт минных полей и предпринять соответствующие шаги в этом направлении", - подчеркивается в заявлении.