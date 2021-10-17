О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с годовщиной обстрела Гянджи армянами

Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с годовщиной обстрела Гянджи армянами Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к мировой общественности и международным организациям в связи с первой годовщиной повторного обстрела из баллистических ракет с территории Армении центральной части города Гянджа, расположенного вдали от зоны боевых дейс
Карабах
17 октября 2021 г. 13:28
Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с годовщиной обстрела Гянджи армянами
Сабина Алиева

Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к мировой общественности и международным организациям в связи с первой годовщиной повторного обстрела из баллистических ракет с территории Армении центральной части города Гянджа, расположенного вдали от зоны боевых действий 17 октября примерно в 01:00.

Как передает Report, в обращении говорится, что в результате этой страшной атаки 15 мирных жителей, в том числе дети и женщины, были убиты и более 50 мирных жителей получили ранения.

Кроме того, было разрушено около 20 домов, повреждено более 100 частных домов и других нежилых территорий, автомобили в этом районе пришли в негодность:

"В связи с этим немедленно было направлено заявление протеста мировому сообществу, в Гяндже повторно была осуществлена миссия по расследованию фактов и ее отчет был отправлен в соответствующие международные организации. Несмотря на то, что в этих документах достаточно неоспоримых доказательств, к сожалению, и на этот раз факты массовых нарушений прав и свобод человека, преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, не получили международной правовой оценки.

Еще раз призываю мировую общественность и международные организации продемонстрировать справедливую и объективную позицию и принять меры по установлению международно-правовой ответственности для политического и военного руководства Армении, которое отдало приказ о совершении тяжких преступлений против ни в чем не повинных азербайджанцев!"

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın cinayətləri ilə bağlı dünya birliyinə müraciət edib

Самое важное

Свободный Джебраил - жизнь берет свое!
ФотоСвободный Джебраил - жизнь берет свое!
17 октября 2021 г. 11:00
Бойцы Физули: После прорыва передовой, не выдержав нашего натиска, враг бежал
ФотоБойцы Физули: После прорыва передовой, не выдержав нашего натиска, враг бежал
17 октября 2021 г. 09:32
Прошел год с повторной атаки Арменией на мирных жителей Гянджи и города Мингячевир
Прошел год с повторной атаки Арменией на мирных жителей Гянджи и города Мингячевир
17 октября 2021 г. 00:11
Сегодня исполняется 1 год со дня освобождения города Физули от оккупации
Сегодня исполняется 1 год со дня освобождения города Физули от оккупации
17 октября 2021 г. 00:00
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку
16 октября 2021 г. 17:03
В Азербайджане коронавирусом заразился еще 1 681 человек
В Азербайджане коронавирусом заразился еще 1 681 человек
16 октября 2021 г. 16:57
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий
Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий
16 октября 2021 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi