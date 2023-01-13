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Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды

Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды. Международное сообщество не должно молчать о нарушении природных закономерностей и экологических нарушениях в Карабахе.
Карабах
13 января 2023 г. 19:30
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды

Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды. Международное сообщество не должно молчать о нарушении природных закономерностей и экологических нарушениях в Карабахе.

Об этом турецкому бюро Report сказал принимающий участие на международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке" в Анкаре глава Комиссии по правам человека (омбудсмен) Монголии Хунан Жаргалсайхан.

Подчеркнув, что прежде всего правозащитные организации не должны оставаться безучастными к фактам совершения Арменией экологического террора на азербайджанских землях, омбудсмен отметил, что на данной международной конференции также говорил об охране природы и решении экологических проблем.

"Я слышал выступления моих азербайджанских коллег о нарушении прав человека на землях по праву принадлежащих Азербайджану, и как правозащитник осудил виновных. Во всем мире необходимо соблюдать международные стандарты и не нарушать права человека, и правозащитные организации в первую очередь не должны оставаться равнодушными к этому", - сказал омбудсмен.

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Версия на азербайджанском языке Monqolustan Ombudsmanı: “Qarabağda təbii qanunauyğunluqların, ekologiyanın pozulmasına beynəlxalq aləm susmamalıdır”

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