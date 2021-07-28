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Омбудсмен Азербайджана выразила обеспокоенность напряженностью на границе

Омбудсмен Азербайджана выразила обеспокоенность напряженностью на границе "На армяно-азербайджанской государственной границе несколько дней наблюдается напряженность. В результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении среди военнослужащих азербайджанской стороны имеются погибшие и раненые. Нас беспокоят начавшиеся с минув
Карабах
28 июля 2021 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана выразила обеспокоенность напряженностью на границе
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"На армяно-азербайджанской государственной границе несколько дней наблюдается напряженность. В результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении среди военнослужащих азербайджанской стороны имеются погибшие и раненые. Нас беспокоят начавшиеся с минувшей ночи попытки ВС Армении вновь усугубить напряженность, случаи ранения людей.

Как передает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Азербайджанской Республике (омбудсмен) Сабина Алиева.

"Игнорирование армянской стороной режима прекращения огня на армяно-азербайджанской госгранице и использование крупнокалиберного оружия доказывает не только неуважение этой страны к миротворческому процессу, но и серьёзное препятствование этому процессу.

Угрозы территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ недопустимы. Несмотря на то, что мы регулярно напоминаем о требованиях международного права и призывах к уважению прав человека, армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе.

Еще раз приглашаем армянскую сторону приложить усилия для защиты жизни и здоровья людей, обеспечения мирного сосуществования, а международное сообщество - сделать необходимые призывы в этом направлении".

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Версия на английском языке Azerbaijani human rights commissioner concerned about border tensions
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənistan bölgədə sülh və birgəyaşayış şərtlərinə hörmətsizlik nümayiş etdirir"

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