Омбудсмен Азербайджана подготовила отчет об оскверненных армянами могилах в период оккупации

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила отчет о кладбищах, разрушенных и оскверненных Арменией в период оккупации.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила отчет о кладбищах, разрушенных и оскверненных Арменией в период оккупации.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Омбудсмен продолжает информировать мировое сообщество о военных преступлениях, совершенных Арменией во время Первой и Второй карабахских войн, нарушениях международного права и международного гуманитарного права.

Очередной отчет омбудсмена подготовлен на основе соответствующих свидетельств, доказательств и материалов, полученных в ходе визита оценочной миссии на освобожденные территории.

Отчет охватывает факты массового и преднамеренного разрушения азербайджанских кладбищ во время армянской оккупации, осквернения мест захоронения и надругательства над телами погибших, разграбления надгробных памятников, установки мин на кладбищах для убийства граждан, которые посещают могилы.

Отчет призывает международные организации принять серьезные меры для привлечения Армении к ответственности за совершение военных преступлений и грубое нарушение международного права, в том числе международного гуманитарного права.

Отчет был направлен международным организациям, зарубежным омбудсменам, а также другим международным организациям, занимающимся защитой прав человека.