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Омбудсмен: армянских детей воспитывают в духе агрессии против Азербайджана

Омбудсмен: армянских детей воспитывают в духе агрессии против Азербайджана Армения не только использует детей в военных действиях и провокациях против Азербайджана, но и воспитывает их в этом духе.
Карабах
30 мая 2021 г. 14:47
Омбудсмен: армянских детей воспитывают в духе агрессии против Азербайджана

Армения не только использует детей в военных действиях и провокациях против Азербайджана, но и воспитывает их в этом духе.

Как передает Report, видео, предоставленное офисом омбудсмена, является еще одним доказательством воспитания армянских детей с раннего возраста в духе агрессии и нетерпимости по отношению к другим народам.

"В соответствии со статьей 38 Конвенции о правах ребенка государства-участники обязуются уважать и обеспечивать соблюдение применимых к ним и относящихся к детям норм международного гуманитарного права. Согласно пункту 2 данной статьи, вовлечение несовершеннолетних в военные операции запрещено.

Об этих и других фактах омбудсмен Азербайджана регулярно информирует международные правозащитные организации", - сказали в аппарате омбудсмена.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоOmbudsman: Erməni uşaqlar Azərbaycana qarşı işğalçılıq ruhunda tərbiyə edilir

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