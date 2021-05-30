Омбудсмен: армянских детей воспитывают в духе агрессии против Азербайджана

Армения не только использует детей в военных действиях и провокациях против Азербайджана, но и воспитывает их в этом духе.

Армения не только использует детей в военных действиях и провокациях против Азербайджана, но и воспитывает их в этом духе.

Как передает Report, видео, предоставленное офисом омбудсмена, является еще одним доказательством воспитания армянских детей с раннего возраста в духе агрессии и нетерпимости по отношению к другим народам.

"В соответствии со статьей 38 Конвенции о правах ребенка государства-участники обязуются уважать и обеспечивать соблюдение применимых к ним и относящихся к детям норм международного гуманитарного права. Согласно пункту 2 данной статьи, вовлечение несовершеннолетних в военные операции запрещено.

Об этих и других фактах омбудсмен Азербайджана регулярно информирует международные правозащитные организации", - сказали в аппарате омбудсмена.