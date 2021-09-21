Омбудсмен: Армения отказывается выдавать Азербайджану карты минных полей

"После окончания войны произошли десятки инцидентов, в результате которых не только военнослужащие, но и мирные жители погибли или получили ранения, подорвавшись на мине".

"После окончания войны произошли десятки инцидентов, в результате которых не только военнослужащие, но и мирные жители погибли или получили ранения, подорвавшись на мине".

Как передает Report, этими мыслями Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева поделилась в обращении к международным организациям по случаю Международного дня мира – 21 сентября.

"Армянская сторона, отказывающаяся выдать Азербайджану карты полей, заминированных в период оккупации, не только создает серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, но и препятствует реализации проектов государственного значения по восстановительным работам на освобожденных территориях. Таким образом, она, игнорируя международное гуманитарное право, грубо нарушает принцип ненападения, требования I Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 1949 года и проявляет откровенное неуважение к международному сообществу", - подчеркивается в обращении.