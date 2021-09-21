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Омбудсмен: Армения отказывается выдавать Азербайджану карты минных полей

Омбудсмен: Армения отказывается выдавать Азербайджану карты минных полей "После окончания войны произошли десятки инцидентов, в результате которых не только военнослужащие, но и мирные жители погибли или получили ранения, подорвавшись на мине".
Карабах
21 сентября 2021 г. 10:11
Омбудсмен: Армения отказывается выдавать Азербайджану карты минных полей
Сабина Алиева
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"После окончания войны произошли десятки инцидентов, в результате которых не только военнослужащие, но и мирные жители погибли или получили ранения, подорвавшись на мине".

Как передает Report, этими мыслями Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева поделилась в обращении к международным организациям по случаю Международного дня мира – 21 сентября.

"Армянская сторона, отказывающаяся выдать Азербайджану карты полей, заминированных в период оккупации, не только создает серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, но и препятствует реализации проектов государственного значения по восстановительным работам на освобожденных территориях. Таким образом, она, игнорируя международное гуманитарное право, грубо нарушает принцип ненападения, требования I Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 1949 года и проявляет откровенное неуважение к международному сообществу", - подчеркивается в обращении.

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Версия на английском языке Ombudsman: Armenia refuses to hand over landmine maps to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənistan mina xəritələrini Azərbaycana verməkdən boyun qaçırır"

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