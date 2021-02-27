Омбудсмен: Армения должна отказаться от ненависти на этнической почве

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева написала статью под названием "Армянская политика ненависти и Ходжалинский геноцид".

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева написала статью под названием "Армянская политика ненависти и Ходжалинский геноцид".

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"Ненависть к другим народам является главной составляющей государственной политики в Армении. Армяне видят в этом средство обеспечения своего существования в регионе. Несомненно, сеяние ненависти к другим народам, проявление ксенофобии порождают агрессию и льют воду на оккупационную политику.

В интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу экс-президент Армении Серж Саргсян цинично признался: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло". Тем самым он признал, что в Карабахе были совершены этнические чистки.

Во время вероломного нападения на город Ходжалы, где была учинена резня беспомощного, безоружного гражданского населения, С.Саркисян был одним из высокопоставленных командиров.

По словам Саркисяна, "...Когда летит снаряд, он не отличает мирного жителя от солдата, у него нет глаз. Если мирное население там остается, хотя была прекрасная возможность уйти, значит, оно тоже участвует в боевых действиях..."

Кроме того, Маркар Мелконян, брат армянского террориста Монте Мелконяна, описывая жестокость армянских солдат в Ходжалы, писал: "Монте шел, шумно ступая по валежнику, на котором женщины и девочки были разбросаны как куклы"...

К сожалению, в Армении на государственном уровне проводится политика разжигания ненависти к Азербайджану. Ходжалинский геноцид и другие массовые убийства, совершенные в ходе армяно-азербайджанского конфликта, являются следствием этой политики.

Армении следует воздержаться от политики этнической ненависти и принять меры для восстановления постконфликтного миростроительства, мирного сосуществования двух народов. От этого выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь регион, как с точки зрения политической стабильности, так и экономического развития".