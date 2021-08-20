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Омбудсмен направила в международные организации вторую часть отчета об армянской политике ненависти

Омбудсмен направила в международные организации вторую часть отчета об армянской политике ненависти Вторая часть "Доклада о преступлениях на почве ненависти и языке вражды в отношении азербайджанцев", опубликованного 4 мая 2021 года Уполномоченным по Правам Человека (Омбудсменом) Азербайджана Сабиной Алиевой, была подготовлена ​​и адресована международн
Карабах
20 августа 2021 г. 10:14
Омбудсмен направила в международные организации вторую часть отчета об армянской политике ненависти

Вторая часть "Доклада о преступлениях на почве ненависти и языке вражды в отношении азербайджанцев", опубликованного 4 мая 2021 года Уполномоченным по Правам Человека (Омбудсменом) Азербайджана Сабиной Алиевой, была подготовлена ​​и адресована международным организациям, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу офиса Омбудсмена.

Цель отчета - довести до сведения мирового сообщества результаты политики ненависти в Армении и за ее пределами, применяемого против азербайджанцев во время Первой и Второй Карабахских войн, а также Товузских событий в июле 2020 года, и использование языка вражды против азербайджанцев в армянском сегменте социальных сетей.

В отчете использована информация из надежных источников, опубликованная в социальных сетях, а также в местных и зарубежных СМИ.

В своем отчете Уполномоченный по Правам Человека выразила озабоченность судьбой пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, неуважением со стороны политического и военного правительства Армении к правам и свободам человека и верховенству закона, и призвала международные организации и национальные правозащитные учреждения объединить усилия, чтобы положить конец подобным действиям, которые могут привести к новым очагам конфликта.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ombudsman sends 2nd part of report on hatred policy against Azerbaijanis to int'l organizations
Версия на азербайджанском языке Ombudsman beynəlxalq təşkilatlara Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı nifrət siyasəti ilə bağlı hesabatın ikinci hissəsini ünvanlayıb

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