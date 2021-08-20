Омбудсмен направила в международные организации вторую часть отчета об армянской политике ненависти

Вторая часть "Доклада о преступлениях на почве ненависти и языке вражды в отношении азербайджанцев", опубликованного 4 мая 2021 года Уполномоченным по Правам Человека (Омбудсменом) Азербайджана Сабиной Алиевой, была подготовлена ​​и адресована международн

Вторая часть "Доклада о преступлениях на почве ненависти и языке вражды в отношении азербайджанцев", опубликованного 4 мая 2021 года Уполномоченным по Правам Человека (Омбудсменом) Азербайджана Сабиной Алиевой, была подготовлена ​​и адресована международным организациям, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу офиса Омбудсмена.

Цель отчета - довести до сведения мирового сообщества результаты политики ненависти в Армении и за ее пределами, применяемого против азербайджанцев во время Первой и Второй Карабахских войн, а также Товузских событий в июле 2020 года, и использование языка вражды против азербайджанцев в армянском сегменте социальных сетей.

В отчете использована информация из надежных источников, опубликованная в социальных сетях, а также в местных и зарубежных СМИ.

В своем отчете Уполномоченный по Правам Человека выразила озабоченность судьбой пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, неуважением со стороны политического и военного правительства Армении к правам и свободам человека и верховенству закона, и призвала международные организации и национальные правозащитные учреждения объединить усилия, чтобы положить конец подобным действиям, которые могут привести к новым очагам конфликта.