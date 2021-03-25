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Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли

Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли “На освобожденных от оккупации территориях есть такие места, где армяне закопали более 10 мин на каждом квадратном метре”
Карабах
25 марта 2021 г. 13:19
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли

"На освобожденных от оккупации территориях есть такие места, где армяне закопали более 10 мин на каждом квадратном метре".

Как сообщает Report, об этом 25 марта на пресс-конференции заявил президент Международного фонда евразийской прессы, член Экономического и Социального Совета ООН в статусе Главного консультанта Умуд Мирзоев.

Он отметил, что одним из первых условий скорейшего возвращения вынужденных переселенцев домой является очистка этих территорий от мин в максимально короткие сроки.

Председатель Общественного Объединения "Азербайджанская противоминная компания" Хафиз Сафиханов сказал, что за время карабахского конфликта в Азербайджане на минных полях подорвались около 3 000 граждан: "525 из них погибли. Число подорвавшихся на минах во время Отечественной войны до сих пор неизвестно, так как этот вопрос до сих пор расследуется. Выдача карт минных полей создаст условия для своевременной защиты гражданских лиц от несчастных случаев".

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Версия на английском языке So far, about 3,000 Azerbaijani citizens hit by landmines, 525 killed
Версия на азербайджанском языке İndiyədək Azərbaycanın 3000-ə yaxın vətəndaşı minaya düşüb, 525 nəfər həlak olub

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