Около 100 экоактивистов и волонтеров присоединились к акции на дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, экологические активисты уже 12 дней демонстрируют решимость, скандируют лозунги в патриотическом духе и призывают к защите экологии.

Сегодня утром к акции присоединились еще около 100 экоактивистов и молодых волонтеров, которые скандируют лозунги "Нет экологическим преступлениям!", "Stop ecoterror!”, "Берегите природу!" "Экоциду нет! Мониторингу да!".

На сегодняшний день нет препятствий для свободного передвижения через территорию, где находятся участники акции. Дорога остается открытой для гуманитарных целей.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 12 дней.