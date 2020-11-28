ОИС приняла резолюции в связи с армянской агрессией против Азербайджана

В столице Нигер Ниамее состоялось 47-е заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В столице Нигер Ниамее состоялось 47-е заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, на заседании Совета МИД стран ОИС были приняты резолюции по политическим, экономическим и культурным вопросам, связанным с агрессией Республики Армения против Азербайджанской Республики. Следует отметить, что эти резолюции, которые традиционно принимаются ежегодно ОИС, включают новые положения с учетом последней ситуацией в регионе.

Резолюции приняли 57 стран-членов ОИС.