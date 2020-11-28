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ОИС приняла резолюции в связи с армянской агрессией против Азербайджана

ОИС приняла резолюции в связи с армянской агрессией против Азербайджана В столице Нигер Ниамее состоялось 47-е заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Карабах
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28 ноября 2020 г. 21:55
ОИС приняла резолюции в связи с армянской агрессией против Азербайджана

В столице Нигер Ниамее состоялось 47-е заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, на заседании Совета МИД стран ОИС были приняты резолюции по политическим, экономическим и культурным вопросам, связанным с агрессией Республики Армения против Азербайджанской Республики. Следует отметить, что эти резолюции, которые традиционно принимаются ежегодно ОИС, включают новые положения с учетом последней ситуацией в регионе.

Резолюции приняли 57 стран-членов ОИС.

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