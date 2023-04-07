Оджал Огуз: Нужно восстановить разрушенные культурные памятники в городе Шуша

Необходимо восстановить разрушенные культурные памятники в культурной столице всего тюркского мира - городе Шуша.
Как передает Report, об этом глава национальной комиссии Турции в ЮНЕСКО Оджал Огуз заявил на проходящем сегодня в Университете ADA 9-ом заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.
Он отметил, что Азербайджан всегда поддерживал идею объявления ЮНЕСКО 15 декабря Днем тюркского языка.
"Мы наблюдаем синергию в нашем сотрудничестве. Нас объединяет тюркский язык", - сказал он.