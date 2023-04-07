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Оджал Огуз: Нужно восстановить разрушенные культурные памятники в городе Шуша

Оджал Огуз: Нужно восстановить разрушенные культурные памятники в городе Шуша Необходимо восстановить разрушенные культурные памятники в культурной столице всего тюркского мира - городе Шуша.
Карабах
7 апреля 2023 г. 11:21
Оджал Огуз: Нужно восстановить разрушенные культурные памятники в городе Шуша

Необходимо восстановить разрушенные культурные памятники в культурной столице всего тюркского мира - городе Шуша.

Как передает Report, об этом глава национальной комиссии Турции в ЮНЕСКО Оджал Огуз заявил на проходящем сегодня в Университете ADA 9-ом заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Он отметил, что Азербайджан всегда поддерживал идею объявления ЮНЕСКО 15 декабря Днем тюркского языка.

"Мы наблюдаем синергию в нашем сотрудничестве. Нас объединяет тюркский язык", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Öcal Oğuz: “Şuşa şəhərində dağıdılmış mədəniyyət abidələri bərpa edilməlidir”
Версия на английском языке Ocal Oguz: Necessary to restore destroyed cultural monuments in Shusha city

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