Оджал Огуз: Нужно восстановить разрушенные культурные памятники в городе Шуша

Необходимо восстановить разрушенные культурные памятники в культурной столице всего тюркского мира - городе Шуша.

Необходимо восстановить разрушенные культурные памятники в культурной столице всего тюркского мира - городе Шуша.

Как передает Report, об этом глава национальной комиссии Турции в ЮНЕСКО Оджал Огуз заявил на проходящем сегодня в Университете ADA 9-ом заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Он отметил, что Азербайджан всегда поддерживал идею объявления ЮНЕСКО 15 декабря Днем тюркского языка.

"Мы наблюдаем синергию в нашем сотрудничестве. Нас объединяет тюркский язык", - сказал он.