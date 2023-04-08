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Оджал Огуз: Был очень опечален увиденными по дороге в Шушу разрушениями

Оджал Огуз: Был очень опечален увиденными по дороге в Шушу разрушениями Вторая карабахская война – это борьба за свободу и справедливость
Карабах
8 апреля 2023 г. 17:22
Оджал Огуз: Был очень опечален увиденными по дороге в Шушу разрушениями

Вторая карабахская война – была борьбой за свободу и справедливость.

Как передает Report, об этом журналистам заявил глава национальной комиссии Турции в ЮНЕСКО Оджал Огуз.

"Я был очень опечален тем, что увидел по дороге в Шушу - разрушенные города, деревни, архитектурные памятники. Такой вандализм - это действия, которые вредят развитию человечества", - сказал он.

Огуз подчеркнул, что Армения на протяжении многих дет предъявляет территориальные претензии к Азербайджану, нарушая территориальную целостность страны, признанную на уровне ООН.

"Территориальные претензии Армении к Азербайджану совершенно не обоснованы. В течение многих лет Азербайджан пытался решить бывший карабахский конфликт путем переговоров. Однако переговоры не дали никаких результатов. И только одержав победу в войне 2020 года, Азербайджан смог вернуть свои территории. Большую поддержку в этом вопросе оказал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вторая карабахская война была борьбой за свободу и справедливость", - отметил глава национальной комиссии Турции в ЮНЕСКО.

По его словам, важно обеспечить мир и спокойствие в регионе как можно скорее: "Каждое государство должно работать над улучшением благосостояния своего народа на своей территории. Начало такого процесса соответствует стремлению ЮНЕСКО к миру и тюркским культурным ценностям".

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Версия на азербайджанском языке Öcal Oğuz: “Erməni vandalizmi bəşəriyyətin inkişafına zərbə vuran hərəkətdir”

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