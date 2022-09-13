ОДКБ проводит совещание по ситуации на границе Армении и Азербайджана

ОДКБ проводит совещание по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "мероприятие началось".

Это заседание Совета коллективной безопасности не является очередным, и созвано в связи с обострением на границе Армении и Азербайджана.

Мероприятие проходит в закрытом режиме. Предполагается, что по его итогам Ереван, председательствующий в ОДКБ в этом году, поручит постоянному комитету проинформировать журналистов о содержании дискуссии и принятых решениях. Не исключено, что со своей стороны информацию опубликует и Кремль.

Напомним, что в ночь на 12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.