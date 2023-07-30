Свидетель резни в Мешали: они убили пятерых членов нашей семьи, Хачатрян взял в заложники моего брата

В селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года армяне зверски убили пятерых членов нашей семьи.

В селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года армяне зверски убили пятерых членов нашей семьи.

Об этом в интервью корреспонденту западного бюро Report сказала свидетель Мешалинской резни Замина Алиева.

По ее словам, троих членов семьи армяне сожгли заживо.

"Пятеро из девяти членов нашей семьи, отец, мать, две сестры и брат, были зверски убиты армянами. Они заживо сожгли моего 53-летнего отца, 45-летнюю мать и 17-летнюю сестру, убили мою пятнадцатилетнюю сестру, выстрелив ей в сердце, а затем выпустили по ее бездыханному телу 78 пуль.

Мой брат был полицейским. Он пал жертвой снайперской пули. Младший же брат, Барат, был ранен и взят в заложники Вагифом Хачатряном, который связал ему руки и посадил в грузовой отсек автомобиля. По дороге он выбросился из машины со связанными руками. К счастью, ему удалось спастись", - сказала она.

З.Алиева отмечает, что очень обрадовалась, узнав о задержании военного преступника Вагифа Хачатряна, убившего 25 азербайджанских мирных жителей.

"Я очень обрадовалась, когда узнала из прессы, что Вагиф Хачатрян задержан. Поимка и привлечение к ответственности причастных к кровопролитию наших мирных жителей в Мешали является утешением для нас. Мы верим, что и другие преступники понесут должное наказание", - добавила она.

Отметим, что военный преступник Вагиф Хачатрян был задержан на Лачынском пограничном пункте и привлечен к следствию.