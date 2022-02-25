Очевидец Ходжалинской трагедии: Каждый год в эти дни кровоточат наши раны

"Несмотря на то, что в то время я был ребенком, все стоит перед глазами, как будто трагедия произошла не 30 лет, а 3 дня назад. Каждый год в эти дни наши раны, которые не зажили до сих пор, продолжают кровоточить. Эти раны не заживут никогда..."

"Несмотря на то, что в то время я был ребенком, все стоит перед глазами, как будто трагедия произошла не 30 лет, а 3 дня назад. Каждый год в эти дни наши раны, которые не зажили до сих пор, продолжают кровоточить. Эти раны не заживут никогда..."

Об этом Report сказал очевидец Ходжалинского геноцида Эмин Гулиев, которому на момент трагедии было 4 года.

По его словам, эту рану не залечить за 30 лет: "Может быть, после возвращения в Ходжалы там начнут происходить позитивные события. Но боль и скорбь тех тяжелых дней на протяжении 30 лет живут с нами бок о бок. Февраль - черный месяц для ходжалинцев. Ходжалинская резня - беспрецедентная трагедия в истории человечества. Армяне зверски убивали грудных младенцев, беременных женщин и стариков".

Рассказывая о трагедии, уроженец Ходжалы отметил, что безжалостный враг с особой жестокостью расправлялся с детьми и женщинами, беззащитными людьми:

"Знаете, все заранее знали о том, что над Ходжалы сгущаются тучи. Потому что город несколько месяцев находился в осаде, в безвыходном положении. Впоследствии эвакуировать жителей удалось только с помощью вертолетов. Однако после "вертолетной трагедии", совершенной армянами, перевозка людей воздушным транспортом стала небезопасной. Поэтому у людей не осталось выхода. Дороги в Агдам и другие районы также были закрыты, так как город находился в осаде. Даже будучи ребенком, я помню, как развивались события. Армяне внезапно напали на город в ночь с 25 на 26 февраля. Началась паника, в попытке выжить люди бежали кто куда. Беспощадный враг без разбора жестоко расправлялся с детьми, женщинами, с особой жестокостью убивал невинных, безоружных и беззащитных людей".

С полным интервью очевидца Ходжалинского геноцида Эмина Гулиева можно ознакомиться, пройдя по ссылке.