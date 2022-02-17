Очевидцы трагедии в Гарадаглы: Раненых сбрасывали в колодец, 6 человек были сожжены заживо

4 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке войск и техники расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшего СССР атаковали село Гарадаглы Ходжавендского района. Несмотря на героическую оборону села жителями, 17

4 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке войск и техники расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшего СССР атаковали село Гарадаглы Ходжавендского района. Несмотря на героическую оборону села жителями, 17 февраля в неравных боях село Гарадаглы было оккупировано армянами.

В штурме активное участие принимали соединения Арабо и Арамо, отряд Монте Мелконяна.

Report представляет вниманию читателей видеорепортаж, подготовленный сотрудниками карабахского бюро агентства в связи с 30-й годовщиной трагедии в Гарадаглы.

Жертва чудовищной трагедии Ислам Дадашев сообщил местному бюро Report, что все, кто держал в руках оружие в Гарадаглы, сражались против армянских террористов и защищали село от врага:

"После 1988 года оружие, находившееся в домах жителей Карабаха и прилегающих районов, было конфисковано. Каждый, как мог, пытался противостоять врагу. Во время обороны Гарадаглы в ход шли все подручные средства. Мы противостояли вооруженным до зубов армянам несколькими автоматами и охотничьими ружьями. На имевшиеся в домах сбережения сельчане покупали оружия и вступали в отряды самообороны".

В начале февраля 1992 года армяне несколько раз совершали нападения на Гарадаглы. На постах, установленных на основных высотах и подъездах к селу, жители несли неусыпную службу круглые сутки. Сопротивление было столь ожесточенным, что армяне полагали, будто село обороняют азербайджанские военные. Жители села Гарадаглы самоотверженно сражались с противником, но 17 февраля силы самообороны в неравном бою были взяты в заложники.

По словам очевидца трагедии Агджагюль Дадашевой, отряд самообороны уничтожил значительное количество живой силы и техники противника:

"Армяне жестоко обошлись с взятыми в заложники жителями села Гарадаглы. Нас погрузили в кузовы грузовиков и увезли в неизвестном направлении. Машины останавливались в тех местах, где нами были убиты армянские террористы. Односельчан высаживали из грузовиков и жестоко убивали. Бойцов сил самообороны нашего села расстреливали в упор, а тела сбрасывали в силосный колодец и засыпали землей. Раненые и убитые лежали вповалку, из-под земли раздавались душераздирающие вопли".

Махруба Дадашова, которой на момент трагедии Гарадаглы было 15 лет, отметила, что все еще помнит о массовых убийствах, совершенных армянами в то время: "Мне было не так много лет, но события тех лет врезались в память. На ферме возле нашего села армяне заживо сожгли 6 членов одной семьи. Их крики сотрясали всю округу. Армянские террористы расстреляли и взорвали автобус Гарадаглы-Ханкенди, не щадя ни женщин, ни детей. В нашей семье было 9 детей - 6 братьев и 3 сестры. Два моих брата пали шехидами, а один пропал без вести".

В Гарадаглы насчитывалось 800 жителей. Незадолго до трагедии группа жителей были эвакуированы. В день трагедии в селе находились 118 жителей и 14 солдат, из которых были убиты соответственно 54 мирных жителей и 12 военных. Среди убитых были 10 женщин и 8 детей. В каждой второй семье было четверо погибших, 42 семьи потеряли своих кормильцев.

Во время оккупации в селе были разрушены 200 домов, один дом культуры, средняя школа на 320 человек, здание больницы на 25 коек и другие объекты.