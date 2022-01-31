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Очередной фоторепортаж из жемчужины Карабаха - города Шуша

Очередной фоторепортаж из жемчужины Карабаха - города Шуша Состоялся очередной автобусный рейс в жемчужину Карабаха, культурную столицу Шушу.
Карабах
31 января 2022 г. 13:29
Очередной фоторепортаж из жемчужины Карабаха - города Шуша
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Состоялся очередной автобусный рейс в жемчужину Карабаха, культурную столицу Шушу.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, желающие посетить Шушу собрались на рассвете в 06.30 в Бакинском международном автовокзальном комплексе (БМАК).

Автобус с пассажирами в сопровождении полиции отправился в пункт назначения. Прибыв в пункт назначения, участники поездки сначала посетили Шушинскую крепость.

Во время визита в Шушу пассажиры также ознакомились с проводимыми там реставрационно-строительными работами.

Затем участники посетили Дом-музей ханской дочери Хуршидбану Натаван, родник "Хан гызы", “расстрелянные статуи” перед административным зданием Исполнительной власти, мечети Юхары Гевхарага и Ашагы Гевхарага, дом-музей Бюльбюля, музейный комплекс Мавзолея Вагифа.

Визит завершился посещением Джидыр-дюзю.

У шушинцев, прибывших на Родину, была возможность увидеть свои дома.

Отметим, что на сегодняшний день в направлении городов Шуша и Агдам действуют четыре автобусных маршрута. Это маршрутные линии Баку-Шуша-Баку, Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли, Баку-Агдам-Баку и Барда-Агдам-Барда. Граждане могут купить билеты по этим направлениям через портал https://yolumuzqarabaga.az.

После вчерашнего визита было снято ограничение на посещение освобожденных территорий. В то же время с 16 февраля автобусный рейс в направлении Баку-Шуша-Баку будет осуществляться уже не 2 раза в неделю, а 3 раза.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın incisi Şuşaya növbəti səfərdən - FOTOREPORTAJ

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