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Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с действиями Армении

Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с действиями Армении “В наших городах и районах, ставших мишенями военных преступлений Армении, проведены миссии по выяснению фактов, продолжается доведение до мировой общественности фактов и деятельность в отношении пострадавших гражданских лиц”.
Карабах
14 декабря 2020 г. 16:03
Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с действиями Армении

“В наших городах и районах, ставших мишенями военных преступлений Армении, проведены миссии по выяснению фактов, продолжается доведение до мировой общественности фактов и деятельность в отношении пострадавших гражданских лиц”.

Как передает Report, об этом Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева сказала во время выступления на онлайн-конференции на тему “Защита и пропаганда прав человека в период COVID-19 и военного положения”, посвященной Дню прав человека - 10 декабря.

Омбудсмен отметила, что в связи с вышеуказанным за этот период международному сообществу были предоставлены многочисленные заявления и обращения, отчеты миссий по выяснению фактов.

Было отмечено, что омбудсмен обращалась в международные организации в связи с нарушением армянами требований международного гуманитарного права - применением запрещенного оружия, превращением в мишени гражданского населения, нарушением правил обращения с военнопленными, использованием наемников и террористических группировок, совершением экологического террора, разрушением религиозно-культурных памятников.

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