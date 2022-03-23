Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?

"Армения продолжает распространять связанную с Азербайджаном дезинформацию. Очередной ложью армян является информация о якобы перекрытии Азербайджаном газоснабжения Ханкенди. Эта информация необоснованная".

"Армения продолжает распространять связанную с Азербайджаном дезинформацию. Очередной ложью армян является информация о якобы перекрытии Азербайджаном газоснабжения Ханкенди. Эта информация необоснованная".

Об этом Report сказал депутат, член правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов.

По его словам, перекрыв подачу газа в Ханкенди, армяне тем самым пытаются создать видимость, будто Азербайджан притесняет проживающее в городе население: "Азербайджан не причастен к этому, это всего лишь очередная провокация Армении против нашей страны. Они хотят оказать давление на нашу страну. Сегодня Азербайджан, как и во все времена, выступает за мир. В ходе 44-дневной войны Азербайджан освободил свои территории от оккупации. Мы неоднократно предлагали потерпевшей поражение Армении подписать мирный договор. Однако каждый раз Ереван предпринимает попытки уклониться от его заключения под надуманными предлогами".

Парламентарий обратился к международным организациям и кругам, которые хотят оказать давление на Азербайджан, используя дезинформацию армян: "Им не следует забывать, что в период оккупации армяне осуществляли экологический террор против Азербайджана, вырубали наши леса и загрязняли наши реки. Армения использовала наши водные ресурсы для создания искусственной экологической катастрофы на оккупированных ею территориях на протяжении почти 30 лет. Парламентская Ассамблея Совета Европы, приняв в 2016 году резолюцию под названием "Намеренное лишение воды жителей прифронтовых районов Азербайджана", потребовала от правительства Армении положить конец использованию водных ресурсов в качестве инструмента политического влияния или давления. Армения полностью проигнорировала резолюцию. И по каким-то причинам эти же международные организации тогда сделали вид, будто ничего не происходит. Они должны знать и помнить, что, в отличие от Армении, Азербайджан никогда не выбирал в качестве мишени гражданское население. Мы продемонстрировали это всему миру как в ходе 44-дневной войны, так и до нее".