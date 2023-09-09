Очередная победа Азербайджана: дорога Агдам-Ханкенди открывается

Итак, Баку достиг еще одной заявленной стратегической цели - дорога Агдам-Ханкенди открывается.

Баку достиг еще одной заявленной стратегической цели - дорога Агдам-Ханкенди открывается.

Как передает Report, груз из России будет доставлен через Агдам в Аскеран и далее, уже завтра. Таким образом, несмотря на все “отказы” и “красные линии”, незаконный режим и его спонсоры, осознав безальтернативность Агдамского маршрута, были вынуждены принять эти реалии.

Что касается вбросов о том, что Лачынская дорога будет открыта завтра, то это не соответствует действительности. Точнее, дорога будет открыта для грузов Международного Комитета Красного Креста одновременно с тем, как МККК начнет доставку грузов через Агдамскую дорогу. Пока что, этого не происходит. Так же не стоит забывать, что на Лачынской дороге действует таможенно-правовой режим Азербайджанской Республики.

Вне зависимости от функционирования Агдамской дороги, вопрос недопустимости существования на территории Азербайджана незаконного сепаратистского режима, спонсируемого Республикой Армения, остается актуальным. То есть, открытие Агдамского маршрута никак не может трактоваться в виде “индульгенции” для сепаратистов.