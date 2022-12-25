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Очередная имитация сепаратистов в Карабахе: Военных, полицию и гражданских насильно сгоняют на митинг

Очередная имитация сепаратистов в Карабахе: Военных, полицию и гражданских насильно сгоняют на митинг Остатки армянского сепаратистского режима в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в карабахском регионе Азербайджана планируют провести митинг 25 декабря.
Карабах
25 декабря 2022 г. 10:39
Очередная имитация сепаратистов в Карабахе: Военных, полицию и гражданских насильно сгоняют на митинг

Остатки армянского сепаратистского режима в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в карабахском регионе Азербайджана планируют провести митинг 25 декабря.

Как передает Report со ссылкой на Oxu.Az, ожидается, что митинг начнется в Ханкенди в 14:00.

Интересно, что простые люди, проживающие здесь, не заинтересованы в данном мероприятии. Так, "руководство" преступного режима, будучи не в силах собрать людей на площадях, приказало военнослужащим, в том числе и тем, кто находится в отпуске, принять участие в митинге в гражданской одежде вместе с членами семьи.

Следует отметить, что от мирных граждан также требуют прийти на мероприятие вместе с родными. Согласно информации, сотрудникам "государственных учреждений" неоднократно заявляли, что участие в указанной акции является обязательным.

Очевидно, что стремительно теряющее свою репутацию среди людей "руководство" сепаратистов, находящееся в безвыходном положении, пытается сымитировать поддержку населения, принудительно собрав на митинг как можно больше людей.

К слову, указания по поводу принятия участия в акции в гражданской форме также даны сотрудникам "правоохранительных органов" бывшего марионеточного режима.

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Версия на английском языке Another imitation by separatists in Karabakh: Military, police and civilians to be forcibly driven to rally
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı separatçı rejimdən növbəti imitasiya: Hərbçilər, polislər və sadə əhali zorla mitinqə çağırılırlar

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