Прибывшей в село Баллыджа очередной группе бывших вынужденных переселенцев вручены ключи от квартир

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Баллыджа Ходжалинского района.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Баллыджа Ходжалинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, им были вручены ключи от новых квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Специального представительства президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

12:26

В село Баллыджа Ходжалинского района отправилась очередная группа переселенцев.

Как сообщает карабахское бюро Report, 22 семьи в составе 94 человек выехали сегодня из Агдама.

Отметим, что на сегодняшний день в селе Баллыджа поселились в общей сложности 90 семей (467 человек).