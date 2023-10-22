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Община: Татоян опечален, что в отношении армянских жителей в Карабахе не было насилия

Община: Татоян опечален, что в отношении армянских жителей в Карабахе не было насилия Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян опечален, что в отношении армянских жителей в Карабахе не было применено какого-либо насилия.
Карабах
22 октября 2023 г. 13:57
Община: Татоян опечален, что в отношении армянских жителей в Карабахе не было насилия

Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян опечален, что в отношении армянских жителей в Карабахе не было применено какого-либо насилия.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что А.Татоян вновь озвучил ряд азербайджанофобских и смехотворных заявлений.

"Чувствуется, что А.Татоян и его единомышленники крайне опечалены, что в отношении армянских жителей в Карабахском регионе Азербайджана не было применено какого-либо насилия. Они никак не могут доказать свои ложные утверждения о "геноциде", "этнической чистке", возмущаются и озвучивают одно за другим безосновательные мнения", - подчеркнули в общине.

В заявлении сообщается, что также безосновательны утверждения А.Татояна и подобных ему лиц, обладающих "дашнакским" мышлением, которые искажают деятельность общины Западного Азербайджана.

"Община Западного Азербайджана не имеет территориальных претензий к Армении. Работа общины носит чисто правозащитный и гуманитарный характер и направлена на мирное возвращение западных азербайджанцев на родину предков и предотвращение уничтожения исторического и культурного наследия азербайджанского народа в Армении", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Tatoyan Qarabağda erməni sakinlərə qarşı heç bir zorakılığın olmamasından pəjmürdədir

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